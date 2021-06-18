Хавич указал на возможного правителя королевства Галиция

Киев, 18 июня. Специалист по Западной Украине Олег Хавич рассказал, кому следует возглавить западноукраинские регионы в случае раскола страны и образования новых независимых государств.

По мнению Хавича, действующий глава дома Габсбургов — Карл Габсбург-Лотарингский — является отличной персоной на пост главы нового государства, если таковое образуется из-за распада Украины. Журналисты портала «Украина.ру» напомнили, что в 1990 году была учреждена сепаратистская организация под названием «Галицкая ассамблея» как объединение нескольких региональных советов — Львовского, Ивано-Франковского и Тернопольского.

Спустя 30 лет главы Ивано-Франковского и Тернопольского областных советов рассмотрели подписание меморандума о сотрудничестве двух областей, и речь идет о куда более масштабном проекте, нежели указанная «ассамблея». Хавич в этой связи подчеркнул сепаратистские настроения региона, и предположил, кто мог бы возглавить новую независимую страну. По словам эксперта, у Карла Габсбурга-Лотарингского есть все основания на это, так он внук последнего императора Австро-Венгрии. Его персона могла бы стать объединяющей фигурой, особенно учитывая, насколько силен «Габсбургский миф» в Галичине.

Ранее бывший министр Украины по чрезвычайным ситуациям Нестор Шуфрич заявил, что президенту Незалежной Владимиру Зеленскому предстоит смириться с тем, что страна никогда не станет членом НАТО.