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Подросток из Пензенской области убил 14-летнюю девочку после отказа в поцелуе

Происшествия
Подросток из Пензенской области убил 14-летнюю девочку после отказа в поцелуе
pixabay.com

Пенза, 18 июня. Студент жестоко расправился с несовершеннолетней после того, как был отвергнут в ответ на признание в любви.

Инцидент произошел в поселке Мокшан, когда компания подростков распивала алкогольные напитки. После застолья 17-летний юноша решил проводить свою подругу до дома и по дороге попытался поцеловать девушку.

Подруга не ответила взаимностью, и злоумышленник несколько раз ударил ее по голове. Школьница потеряла сознание, после чего предполагаемый преступник взял доску, положил ее на голову возлюбленной и начал прыгать на ней. Девушка скончалась от полученных травм.

Сотрудники правоохранительных органов вскоре задержали подростка, который прятался от них в кустах. По факту произошедшего уже начались следственные разбирательства.

Житель Калининградской области пытался утопить случайную знакомую. Однако девушке удалось вырваться.

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убийство школьница студент
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