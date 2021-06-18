Умер первый президент Замбии Кеннету Каунде

Лусака, 18 июня. Основатель и первый президент Замбии Кеннету Каунде умер на 98-м году жизни. Правительство объявило трехнедельный траур. Это событие стало трагедией для всех народов Африки.

На днях Каунде был доставлен в военный госпиталь в Лусаке. Медики диагностировали у него пневмонию. Как отмечают помощники бывшего президента, COVID-19 он не болел.

"Я узнал о его кончине с большой грустью. От имени всей нации и от себя лично я молюсь, чтобы вся семья Каунда утешилась, когда мы оплакиваем нашего первого президента и истинную африканскую икону", - поделился в Facebook действующий президент Замбии Эдгар Лунгу.

Кеннету Каунде в 1956 году внес большой вклад в борьбу за независимость Северной Родезии от Великобритании. После обретения независимости в 1964 году он стал президентом Замбии.