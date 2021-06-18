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Ясновидящий Яцковский предсказал трагедию во время Евро-2020

Общество
Ясновидящий Яцковский предсказал трагедию во время Евро-2020
Федеральное агентство новостей

Варшава, 18 июня. Популярный польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский предсказал, что в дни чемпионата Европы по футболу произойдет некое трагическое событие.

Яцковский сделал шокирующее заявление в ходе одного из своих стримов. Он сказал, что во время чемпионата произойдет трагедия, которая отвлечет внимание общественности и мирового сообщества от футбола. Ясновидец указал и на место возможной катастрофы — Барселона.

«Барселона… В Барселоне произойдёт что-то серьёзное. Произойдёт это во время чемпионата Европы. В Барселоне может случиться что-то плохое», — заявил Яцковский.

Польские издания сгущают тучи и комментируют слова Яцковского. Местные журналисты написали, что мир может стать свидетелем «настоящего ужаса», если предсказание ясновидца сбудется.

ЕВРО-2020 проходит в нескольких городах по всей Европе. Матчи турнира проводятся в Санкт-Петербурге, Риме, Амстердаме, Бухаресте, Лондоне и в других крупных городах и столицах. Барселона, где по мнению Яцковского произойдет несчастье, не принимает встречи футбольных команд.

Ранее были перечислены сбывшиеся предсказания ясновидящей Ванги и целительницы Джуны.

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