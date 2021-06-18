Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июня 12:40
12:38
Общество
Росгидромет предупредил об экстремальной жаре в ряде регионов РФ
12:38
Общество
Песков рассказал о рабочем графике президента Владимира Путина
12:37
Армия
Врач Стрельник сравнил американские «чудо-таблетки от пуль» с российскими аналогами
12:37
Политика
Президент Германии призвал немцев хранить память о войне нацистов против СССР
12:36
Шоу-бизнес
Певец Сумишевский рассказал о тяжелой жизни после гибели возлюбленной
12:36
Общество
Врач-терапевт поддержала рекомендации Роспотребнадзора о способах спасения от жары
12:32
Происшествия
Двое мужчин оказались в больнице после драки в петербургском метро
12:31
Наука
Новосибирские ученые определили диету алтайских неандертальцев по зубам
12:30
Политика
«Чтобы предательства не было»: Лукашенко дал напутствие новым дипломатам
12:29
Политика
Хавич указал на возможного правителя королевства Галиция
Все новости

Аксенов инспектирует пострадавшую из-за ливней Керчь на бронеавтомобиле Росгвардии

  /   Обновлено: 18 июня 2021 12:30
Общество
Аксенов инспектирует пострадавшую из-за ливней Керчь на бронеавтомобиле Росгвардии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Керчь, 18 июня. Глава Крыма Сергей Аксенов продолжает осмотр затопленной ливнями Керчи на бронеавтомобиле Росгвардии, во многих микрорайонах вода сошла.

Накануне, 17 июня, Аксенов перемещался по городу на надувной лодке. Использовать плавсредство пришлось из-за высокого уровня воды. Наряду с главой региона в инспекции участвовали руководитель администрации Керчи Сергей Бороздин и начальник регионального управления МЧС Сергей Садаклиев.

Поскольку вода сошла, появилась возможность передвигаться на автомобиле. На кадрах, опубликованных на YouTube видно, что используется бронеавтомобиль Росгвардии.

Затопление в Керчи произошло в результате сильнейших ливней. В восточных районах Крыма за ночь с 16 на 17 июня выпало две месячные нормы осадков. Была организована эвакуация населения.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Аксенов инспектирует пострадавшую из-за ливней Керчь на бронеавтомобиле Росгвардии
крым аксенов керчь
Комментировать
Эксклюзив
Врач-терапевт поддержала рекомендации Роспотребнадзора о способах спасения от жары
Врач-терапевт поддержала рекомендации Роспотребнадзора о способах спасения от жары
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 277412 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 128980 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 72088 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 61379 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Украина ведет дело к ликвидации транзита российского газа
Экономика 44449 15 июня 2021
Украина ведет дело к ликвидации транзита российского газа
Рейтинг@Mail.ru