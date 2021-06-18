Аксенов инспектирует пострадавшую из-за ливней Керчь на бронеавтомобиле Росгвардии

Керчь, 18 июня. Глава Крыма Сергей Аксенов продолжает осмотр затопленной ливнями Керчи на бронеавтомобиле Росгвардии, во многих микрорайонах вода сошла.

Накануне, 17 июня, Аксенов перемещался по городу на надувной лодке. Использовать плавсредство пришлось из-за высокого уровня воды. Наряду с главой региона в инспекции участвовали руководитель администрации Керчи Сергей Бороздин и начальник регионального управления МЧС Сергей Садаклиев.

Поскольку вода сошла, появилась возможность передвигаться на автомобиле. На кадрах, опубликованных на YouTube видно, что используется бронеавтомобиль Росгвардии.

Затопление в Керчи произошло в результате сильнейших ливней. В восточных районах Крыма за ночь с 16 на 17 июня выпало две месячные нормы осадков. Была организована эвакуация населения.