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Миллиардер Дерипаска заявил о снижении роли доллара в мировой экономике

  /   Обновлено: 18 июня 2021 12:25
Экономика
Миллиардер Дерипаска заявил о снижении роли доллара в мировой экономике
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Вашингтон, 18 июня. Российский бизнесмен Олег Дерипаска предсказал наступление дефолта Соединенных Штатов Америки. Он считает, что выбранный курс вредит самому государству.

Грозящий американцам дефолт неизбежен из-за продолжительного снижения роли доллара во всемирной торговле. Миллиардер в своем Telegram-канале выразил уверенность, что тенденция продолжится в будущем.

«Роль доллара снижается, в том числе благодаря санкциям! Будем наблюдать, как Америка движется к дефолту», — отметил Дерипаска.

Бизнесмен ранее попробовал обратиться в американский суд, чтобы снять с себя санкции, но получил отказ. Все аргументы российской стороны были отвергнуты. Известно, что Дерипаска рассматривает рубль, как одну из альтернативных валют в мире после дефолта США — он призывал наращивать рынок облигаций в России.

Порядка 8 тысяч жителей штата Колорадо подали заявки на то, чтобы получать 1600 долларов в рамках государственной программы. Речь идет о выплатах за возвращение к трудовой деятельности и отказ от статуса безработного, пишет INFOX.

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