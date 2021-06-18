Лавров не подтвердил информацию о создании военных баз Турции в Азербайджане

Минск, 18 июня. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сообщения о возможном создании турецких военных баз на территории Азербайджана являются слухами.

По его словам, данная информация не соответствует действительности, передает РИА Новости.

«Слухи мы не комментируем», — сказал Лавров журналистам.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может разместить свою военную базу в Азербайджане. По его словам, подписанная между Турцией и Азербайджаном декларация о союзнических отношениях предполагает возможность создания турецких баз на азербайджанской территории.