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Макей: Белоруссия готова к санкциям Запада

  /   Обновлено: 18 июня 2021 12:26
Политика
Макей: Белоруссия готова к санкциям Запада
Global Look Press  /  flickr.com/photos/ mfarussia

Москва, 18 июня. Белорусские власти справятся с западными санкциями. Республика сможет выстоять в новых условиях, отметил министр иностранных дел страны Владимир Макей.

Позицию Минска белорусский дипломат озвучил в рамках рабочего визита в Москву. В столице России он встретился с Сергеем Лавровым. Перед началом переговоров глава МИД РФ указал на общее видение стран развития сотрудничества в ключевых сферах деятельности.

Россия и Белоруссия встревожены агрессивной линией Европейского союза против государств. Об этом на встрече в Москве заявил Лавров.

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