Макей: Белоруссия готова к санкциям Запада

Москва, 18 июня. Белорусские власти справятся с западными санкциями. Республика сможет выстоять в новых условиях, отметил министр иностранных дел страны Владимир Макей.

Позицию Минска белорусский дипломат озвучил в рамках рабочего визита в Москву. В столице России он встретился с Сергеем Лавровым. Перед началом переговоров глава МИД РФ указал на общее видение стран развития сотрудничества в ключевых сферах деятельности.

Россия и Белоруссия встревожены агрессивной линией Европейского союза против государств. Об этом на встрече в Москве заявил Лавров.