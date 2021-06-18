Злоумышленник разбросал останки знакомого по Симферополю и сдался полиции

Симферополь, 18 июня. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве с последующим расчленением. Предполагаемый преступник явился в полицию с повинной.

Согласно неофициальной информации, 12 июня между мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый задушил оппонента, а затем расчленил тело с помощью кухонного ножа. Он выбросил конечности в мусорный бак, голову и туловище отвез в лес недалеко от села Чайкино. После оформления явки подозреваемого в убийстве поместили в ИВС.

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