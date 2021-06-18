Глава Союза армян России отреагировал на свое объявление в розыск Азербайджаном

Президент Союза армян России Ара Абрамян не видел сообщений об объявлении его в международный розыск генпрокуратурой Азербайджана. Об этом он рассказал в интервью ФАН.

Ранее генеральная прокуратура Азербайджана выступила с заявлением о международном розыске Ары Абрамяна, а также глав группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна и компании Royalsys Engineering Давида Галустяна. Они обвиняются в «организации контрабандных поставок оружия, боеприпасов и оборудования военного назначения в период боевых действий в Нагорном Карабахе».

«Что делает прокуратура Азербайджана, меня вообще не касается. Мне все равно, что они делают. Это для меня одно и то же, как если бы в Гондурасе дерево упало», — заявил Абрамян.

Отвечая на вопрос о возможной реакции на выдвинутые обвинения, глава Союза армян России отметил, что не получал никаких официальных уведомлений.

«Могу одно сказать: вор кричит «держи вора». Я надеюсь, что после выборов в Армении будет нормальное руководство. Будут открывать международный суд и судить военных преступников Азербайджана, я надеюсь на это. То, что они сделали, нельзя просто так оставлять. Пусть они боятся, а мне нечего бояться», — добавил собеседник агентства.

Напомним, генеральная прокуратура Азербайджана против Ары Абрамяна, Самвела Карапетяна и Давида Галустяна выдвинула обвинения в преступлениях, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Азербайджана о подготовке или развязывании агрессивной войны; создании преступного сообщества для осуществления тяжких и особо тяжких преступлений; незаконном приобретении, передаче, хранении или продаже оружия и боеприпасов; создании незаконных вооруженных групп, участие в организованной контрабанде. Ведомство планирует арестовать обвиняемых.