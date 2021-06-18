Лавров рассказал, что Путин придерживался четкой позиции при обсуждении Белоруссии с Байденом

Москва, 18 июня. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал министру иностранных дел Белоруссии Владимиру Макею об итогах переговоров в Швейцарии.

Дипломат подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин ясно обозначил свою позицию при обсуждении Белоруссии. Каждый народ имеет право решать свою судьбу сам. Это необходимо уважать, процитировал Лавров главу государства.

Глава внешнеполитического ведомства в пятницу проводит пресс-конференцию с коллегой из Белоруссии. В ходе встречи дипломаты обсудили предстоящий форум регионов двух стран. Мероприятие запланировано на конец июня.