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Ольга Бузова отправится в Африку на съемки шоу с участием звезд

Шоу-бизнес
Ольга Бузова отправится в Африку на съемки шоу с участием звезд
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 18 июня. Певица и звезда скандальной телестройки «Дом-2» Ольга Бузова будет вести новое шоу на ТНТ. Она отправится в Африку на съемки вместе с другими знаменитостями.

После прекращения трансляции «Дома-2» на ТНТ и возобновления показа шоу на канале «Ю» Бузова не вернулась в проект в качестве ведущей. Как сообщали источники, руководству ТНТ было важно оставить исполнительницу хита «Мало половин» на канале, поэтому ей пообещали несколько проектов, заточенных под нее. Видимо, одним из таких шоу станет передача с рабочим названием «Звезды в Африке».

«Нетрудно догадаться, что вместе с Бузовой в экстремальное путешествие отправятся известные лица российского шоу-бизнеса», — рассказали «СтарХиту» в окружении телеведущей.

Остальные подробности о проекте пока не разглашаются, однако в шоу будут отсылки к «Последнему герою». Источники также уточнили, что заставлять строить любовь участников проекта не будут, пишет Teleprogramma.pro.

Ольга Бузова успела дебютировать на сцене МХАТа в спектакле о молодом Иосифе Сталине «Чудесный грузин», чем вызвала возмущение многих артистов. Исполнительница сфальшивила в постановке, однако в театре объяснили, почему это произошло.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Бузова отправится в Африку на съемки шоу с участием звезд
африка бузова звезды
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