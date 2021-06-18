Армия Израиля нанесла новые авиаудары по сектору Газа

Сектор Газа, 18 июня. ВВС Израиля нанесли авиаудары по объектам движения ХАМАС в секторе Газа поздно вечером в четверг, 17 июня, в ответ на запуски с территории палестинского анклава воздушных шаров с взрывными устройствами и горючими веществами.

Израильские истребители совершили серию воздушных налетов уже во второй раз с тех пор, как хрупкое перемирие между противоборствующими сторонами вступило в силу.

لحظة قصف موقع الادارة المدنية شرق جباليا شمال قطاع غزة#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/T0VCEB4SQP — الغزاوي Ehabhelou (@Ehabhelou) June 17, 2021

По данным источников в Палестине, 17 июня израильские ракеты поразили несколько объектов вооруженных группировок палестинского сопротивления, располагающихся к северо-западу от Газы и к северу от Бейт-Лахии.

Объектами израильских атак также стали здание гражданской администрации к востоку от Джабалии на севере анклава и сельскохозяйственное поле к востоку от города Хан-Юнис на юге. Сообщений о жертвах не поступало.

Официальный представитель ХАМАС Фаузи Бархум заявил, что последние авиаудары являются «демонстративным шоу нового израильского правительства». Он имел в виду администрацию во главе с Нафтали Беннетом, которая была одобрена 13 июня Кнессетом.

Israeli war planes target Khan Younis in southern #Gaza after bombing the ancient city of Beit Lahia just north of Jabalia #GazaUnderAttack pic.twitter.com/7Talz2UqrG — Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) June 17, 2021

Принадлежащий ХАМАС канал Al Aqsa TV сообщил, что израильский беспилотник был сбит к западу от города Газа. Также поступали сообщения о том, что палестинская вооруженная группировка открыла огонь из крупнокалиберных пулеметов по Израилю, что вызвало включение сирен воздушной тревоги.

Израильский ответ на воздушные шары

Согласно заявлению Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), авиаудары со стороны еврейского государства были нанесены по военным объектам и ракетной пусковой площадке, принадлежащей ХАМАС, в ответ на запуск воздушных шаров с зажигательной смесью из палестинского анклава.

«ЦАХАЛ повысил свою готовность к различным сценариям и продолжит наносить удары по террористическим объектам ХАМАС в Газе», — сообщили военные в своем Twitter-аккаунте.

В армии Израиля также подтвердили, что сирены, которые прозвучали на юге еврейского государства, были вызваны артиллерийским огнем, а не ракетами.

In response to arson balloons launched from Gaza into Israel, we struck military compounds and a rocket launch site belonging to Hamas in Gaza.



The IDF has increased its readiness for various scenarios & will continue to strike Hamas terror targets in Gaza. pic.twitter.com/awnCMTcSD9 — Israel Defense Forces (@IDF) June 17, 2021

Палестинские группировки запускают воздушные шары уже третий день подряд. Они являются причиной возгораний сельскохозяйственных угодий и кустарников вблизи границы с сектором Газа. В ответ на это рано утром 16 июня Израиль впервые после перемирия совершил воздушные налеты, нацеленные на объекты ХАМАС.

Марш израильских ультраправых в Иерусалиме

Недовольство палестинских группировок сопротивления и последующий запуск воздушных шаров на территорию Израиля во многом были вызваны «Маршем с флагами», который прошел 15 июня в Иерусалиме. Во время шествия десятки еврейских националистов начали скандировать лозунги «Пусть ваша деревня сгорит» и другие похожие.

В преддверии марша израильская полиция выставила блокпосты перед Дамасскими воротами, перекрыла дороги для движения транспорта, приказала закрыть магазины и разогнала недовольных палестинских протестующих.

No major escalation of violence after yesterday's nationalist flag march in #Jerusalem. Rerouting through Jaffa Gate instead of Damascus Gate mostly prevented provocations & outbreaks of violence in the Muslim quarter. #Israel's new government of change mastered 1st challenge. pic.twitter.com/NZfPH3lJRU — Tim Cupal (@Tim_Cupal) June 16, 2021

По сообщениям местных СМИ, десятки палестинцев выразили своей протест в связи с маршем еврейских националистов на улицах, прилегающих к маршруту акции, и забросали камнями полицейских, в результате чего двое из них получили ранения.

Израильские сотрудники органов правопорядка арестовали 17 человек в ходе столкновений. По данным Палестинского Красного Полумесяца, по меньшей мере 33 араба получили ранения в ходе протестов.

Выселения арабов из Шейх Джаррах

Напряженная обстановка в Восточном Иерусалиме стала следствием недавнего обострения конфликта между Израилем и Палестиной. По меньшей мере 257 палестинцев, включая 66 детей, были убиты в результате взаимных авиаударов. С израильской стороны тогда погибли 13 человек, в том числе двое детей.

Конфликт разгорелся в начале мая, когда в районе мечети Аль-Акса в Иерусалиме вспыхнули беспорядки. Протестующие выступили против решения израильского суда о выселении арабских семей из их домов в районе Шейх Джаррах.

Стоит отметить, что 11-дневный вооруженный конфликт между Израилем и ХАМАС и переход власти к новому коалиционному правительству лишь незначительно повлиял на политику еврейского государства по отношению к арабскому населению. Так, 2 августа Израильский окружной суд Иерусалима должен рассмотреть вопрос о принудительном перемещении еще четырех палестинских семей из квартала Шейх Джаррах.

#Israel court to decide on displacement of 4 #Palestine families from Sheikh Jarrah https://t.co/Ap4HGENVuh — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) June 18, 2021

Эти четыре семьи являются частью группы из более чем 500 палестинцев, состоящей из 28 семей, которым грозит принудительное выселение из района в пользу еврейских поселенцев. Решение израильского суда может привести к новым беспорядкам в Иерусалиме и послужить причиной повторного обострения вооруженного конфликта между Израилем и Палестиной.