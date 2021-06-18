В Минздраве РФ заявили, что привитым «Спутником V» потребуется ревакцинация

Москва, 18 июня. Людям, которые были привиты от коронавируса «Спутником V», необходимо проходить ревакцинацию ежегодно или раз в два года, сообщил замминистра здравоохранения России Олег Гриднев.

По его словам, повторно получать препарат нужно однозначно. Делать это лучше со значительными интервалами — от года до двух.

«Ревакцинироваться «Спутником» через год, через два нужно, его эффективность сохраняется», — сказал Гриднев.

В Минздраве ранее сообщали, что для ревакцинации подходит и однокомпонентный аналог вакцины Центра Гамалеи «Спутник Лайт».