Мэр Ялты запросила помощь у командующего Черноморским флотом в борьбе со стихией

Ялта, 18 июня. Глава администрации Ялты Янина Павленко обратилась к командующему Черноморским флотом для оказания помощи городу в связи с чрезвычайной ситуацией.

Мэр Ялты просит у командования людей и технику для борьбы со стихией. Об этом Павленко сообщила журналистам.

Сильный ливень обрушился на южный берег Крыма в ночь на 18 июня и не прекращается до сих пор. Улицы города в воде, движение транспорта затруднено. Мэрия ранее отменила работу троллейбусов и некоторых маршруток.

Корреспондент ФАН сообщает, что потоки воды вперемешку с грязью сбивают людей с ног. Местные жители говорят, что такого не было в Ялте давно. Тем временем МЧС уже направило в город дополнительную спецтехнику для борьбы с последствиями непогоды.