Роспотребнадзор напомнил о пользе пищевых волокон

Москва, 18 июня. Пищевые волокна — это неотъемлемая составляющая питания человека, представленная в виде группы соединений.

Благодаря им человек испытывает чувство сытости. К тому же пищевые волокна способствуют функционированию печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, кишечника. Они предупреждают появление запоров и выводят из организма вредные элементы.

Роспотребнадзор рекомендует взрослым употреблять не менее 30 граммов пищевых волокон в день. Они поступают в организм вместе с хлебом, злаками, картофеля, ряда других овощей, ягод и фруктов. К тому же фрукты и овощи способствуют укреплению иммунной системы, пишет «Ридус».

Специалисты Роспотребнадзора дали россиянам советы, как спастись от жары. По возможности стоит ограничить физические нагрузки и чаще проветривать помещение. К тому же стоит пересмотреть свой рацион, оставив в нем блюда с небольшой калорийностью.