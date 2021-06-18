Нумеролог рассказала, сколько продлится новый брак Макеевой

Москва, 18 июня. Нумеролог Клара Кузденбаева пророчит долгие и счастливые отношения актрисе Анастасии Макеевой и ее супругу Роману Малькову.

Актрису театра и кино уже окрестили разлучницей из-за того, что ее новый муж ушел от жены и детей. Хотя звездный нумеролог уверена, что Мальков не мог поступить иначе. Дело в том, что у влюбленных одинаковые знаки, что делает их встречу судьбоносной.

При соединении у этих людей преобладает желание быть вместе, и они не видят никаких преград. Кроме того, у Макеевой и Малькова много общего, убеждена специалист.

«Оба обладают экстрасенсорными способностями, не любят физический труд, легко расстаются с деньгами, харизматичны, удачливы, сильные аналитики. Душевные, сердечные, чувствительные люди», — сказала нумеролог в беседе с kp.ru.

Макеева и Малькова сыграли свадьбу в мае в Крыму. Торжество состоялось в конце месяца, но официально влюбленные стали супругами 7 мая. Знаменитая актриса поделилась с поклонниками кадрами с первого празденства, которое прошло в кругу родных и близких в Москве.