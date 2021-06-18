Сотрудники ГБР устроили обыск в украинском минюсте

Киев, 18 июня. Правоохранительные органы приехали в здание министерства юстиции для проведения обысков. Факт оперативных действий со стороны ГБР подтвердил министр Денис Малюська.

По словам чиновника, сотрудников Государственного бюро расследований могла интересовать деятельность антирейдерской комиссии. В помещении этой структуры проводились обыски. У Малюськи нет информации, кого из его подчиненных подозревают или задержали.

Недавно украинские правоохранители обыскивали помещения коммунальной организации «Киевавтодор». Оперативные действия связаны с расследованием факта уклонения от уплаты налогов.



