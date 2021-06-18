Лавров: Россия и Белоруссия встревожены линией Евросоюза

Москва, 18 июня. Российские и белорусские власти обеспокоены агрессивной политикой Евросоюза в отношении двух стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Провокационная линия ЕС, скорее всего, связана с задержанием основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его знакомой, россиянки Софии Сапеги. Молодые люди подозреваются в совершении ряда преступлений.

Судьбу гражданки России обсудят главы внешнеполитических ведомств РФ Сергей Лавров и Белоруссии Владимир Макей. В настоящее время Сапега находится в изоляторе КГБ республики.