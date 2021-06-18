Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июня 12:39
12:37
Армия
Врач Стрельник сравнил американские «чудо-таблетки от пуль» с российскими аналогами
12:37
Политика
Президент Германии призвал немцев хранить память о войне нацистов против СССР
12:36
Шоу-бизнес
Певец Сумишевский рассказал о тяжелой жизни после гибели возлюбленной
12:36
Общество
Врач-терапевт поддержала рекомендации Роспотребнадзора о способах спасения от жары
12:32
Происшествия
Двое мужчин оказались в больнице после драки в петербургском метро
12:31
Наука
Новосибирские ученые определили диету алтайских неандертальцев по зубам
12:30
Политика
«Чтобы предательства не было»: Лукашенко дал напутствие новым дипломатам
12:29
Политика
Хавич указал на возможного правителя королевства Галиция
12:29
Происшествия
Подросток из Пензенской области убил 14-летнюю девочку после отказа в поцелуе
12:28
Общество
Умер первый президент Замбии Кеннету Каунде
Все новости

Член ОП РФ прокомментировал решение Путина наложить вето на закон о фейках для СМИ

Общество
Член ОП РФ прокомментировал решение Путина наложить вето на закон о фейках для СМИ
Невские Новости

Москва, 18 июня. Решение президента РФ об отклонении закона о фейках для СМИ нашло позитивный отклик у члена Общественной палаты РФ Вадима Виноградова.

Президент РФ Владимир Путин наложил вето на закон, который ужесточает ответственность для СМИ за донесение ложной информации. Такое решение главы государства является верным, заявил Виноградов.

«Это решение направлено на обеспечение свободы слова в России. Тем не менее, редакциям и журналистам стоит быть аккуратными, проявлять бдительность и не пренебрегать проверкой фактов», — цитирует его gazeta.ru.

Президент РФ Владимир Путин 18 июня наложил вето на закон об ответственности СМИ за распространение фейковой информации. Законопроект предусматривает ответственность журналистов за процитированные сведения других изданий в том случае, если их главных редакторов невозможно установить и привлечь к ответу за публикацию фейков. Ранее он был принят Госдумой и Советом Федерации.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Член ОП РФ прокомментировал решение Путина наложить вето на закон о фейках для СМИ
путин сми виноградов
Комментировать
Эксклюзив
Врач-терапевт поддержала рекомендации Роспотребнадзора о способах спасения от жары
Врач-терапевт поддержала рекомендации Роспотребнадзора о способах спасения от жары
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 277412 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 128980 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 72088 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 61379 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Украина ведет дело к ликвидации транзита российского газа
Экономика 44449 15 июня 2021
Украина ведет дело к ликвидации транзита российского газа
Рейтинг@Mail.ru