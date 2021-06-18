Член ОП РФ прокомментировал решение Путина наложить вето на закон о фейках для СМИ

Москва, 18 июня. Решение президента РФ об отклонении закона о фейках для СМИ нашло позитивный отклик у члена Общественной палаты РФ Вадима Виноградова.

Президент РФ Владимир Путин наложил вето на закон, который ужесточает ответственность для СМИ за донесение ложной информации. Такое решение главы государства является верным, заявил Виноградов.

«Это решение направлено на обеспечение свободы слова в России. Тем не менее, редакциям и журналистам стоит быть аккуратными, проявлять бдительность и не пренебрегать проверкой фактов», — цитирует его gazeta.ru.

Президент РФ Владимир Путин 18 июня наложил вето на закон об ответственности СМИ за распространение фейковой информации. Законопроект предусматривает ответственность журналистов за процитированные сведения других изданий в том случае, если их главных редакторов невозможно установить и привлечь к ответу за публикацию фейков. Ранее он был принят Госдумой и Советом Федерации.