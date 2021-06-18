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Хазанов назвал «жалким зрелищем» выступления матерщинника Воли

Шоу-бизнес
Хазанов назвал «жалким зрелищем» выступления матерщинника Воли
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 18 июня. Актер Геннадий Хазанов резко высказался о комике Павле Воле, который, по его мнению, хочет соответствовать своему коллеге Гарику Мартиросяну.

Хазанов не стал упоминать имя юмориста, от которого он не в восторге. Но ведущий YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» Вячеслав Манучаров напрямую спросил, не имеет ли он в виду Волю.

«Заметьте, не я это сказал. Понимаете, вот у меня с ним никак не получилось», — сказал Хазанов.

Народный артист вспомнил выступление резидентов Comedy Club в Юрмале. Он признался, что был в восторге от Мартиросяна, который изящно и «филигранно вел свою партитуру». А другому комику-матерщиннику (речь шла о Воле) не удавалось быть на одной волне с Мартиросяном.

«Он от отчаяния стал прибегать к ненормативной лексике. Это было такое жалкое зрелище. Я ведь не ханжа и вовсе не против подобной лексики, но только если без нее нельзя обойтись, если она что-то несет», — сказал 75-летний актер.

Геннадий Хазанов в прошлом месяце стал гостем программы «Судьба человека». Артист откровенно рассказал, что у него были все шансы стать алкоголиком, но благодаря силе воли он исключил возможность стать заложником алкозависимости.

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Все новости / Шоу-бизнес / Хазанов назвал «жалким зрелищем» выступления матерщинника Воли
хазанов воля эмпатия манучи
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