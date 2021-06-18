Лавров сообщил сроки начала форума регионов России и Белоруссии

Москва, 18 июня. Форум регионов России и Белоруссии начнется в конце июня. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства в пятницу проводит совместную пресс-конференцию с белорусским коллегой Владимиром Макеем. В рамках мероприятия Лавров отметил, что Москва и Минск договорились координировать усилия по защите государственного суверенитета.

Лавров ранее заявил, что Россия и Белоруссия имеют общее видение развития сотрудничества во всех сферах, включая интеграционные вопросы.