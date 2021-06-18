Президентские выборы в Иране проходят на фоне критики в соцсетях

Тегеран, 18 июня. В 05:30 по московскому времени 18 июня в Иране начались тринадцатые выборы президента республики.

Невзирая на широкую предвыборную агитацию и призывы к голосованию со стороны высшего руководства, на текущих выборах ожидается рекордно низкая явка. Согласно различным социальным опросам, проголосовать выразили готовность от 40 до 50% населения. Причиной является недовольство граждан притеснениями инакомыслящих в ходе протестов 2018–2019 годов и дисквалификация большей части кандидатов от умеренного лагеря.

В настоящее время в социальных сетях продолжается активная критика мероприятия.

«Проголосовать — значит, предать 1500 молодых людей, которые погибли на улицах из-за бензина. Проголосовать — значит, предать тех студентов, которых вышвырнули на улицы».

زنده‌‌ام به عشق نابودی جمهوری آخوندی

تو میدونی جوهری که برای انتخابات به کار میره از خون بهترین جوانان ایران زمین ساخته شده

رای دادن خیانت به خون ۱۵۰۰ تا جوون مملکته که به خاطر بنزین کف خیابون کشتن، رای دادن خیانت به اون دانشجوهاست که از ساختمون پرت کردن پایین، #رای_من_سرنگونی pic.twitter.com/vPUTZO6YR0 — shimadehgkan (@shimadehgkan) June 18, 2021

Косвенно выводы о малой явке населения подтверждаются слабым освещением происходящего на избирательных участках со стороны официальных СМИ, на что обратили внимание пользователи.

« — Однако Iran International намного лучше освещали выборы в США. Что за дела? — Потому что те выборы имели куда большее значение для Ирана!».

ولی انتخابات آمریکا را بهتر پوشش میداد ایران اینترنشنال????چه وضعشه — ms.zh (@mszh13) June 18, 2021

Некоторые пользователи и представители оппозиционных СМИ выкладывают в Twitter видеозаписи, демонстрирующие малую активность на избирательных участках.

گزارش ازخبرنگار سیمای آزادی-اصفهان ازتحریم انتخابات

اصفهان-خیابان مصدق سمت کاشانی ساعت۰۸۰۰

من خبرنگار سیمای آزادی هستم. اینجا اصفهان چهارراه مصدق، سمت کاشانی،ساعت۸صبح،مسجد المهدی؛می‌بینید که کسی برای رأی دادن نیامده و رأی مردم ایران سرنگونیه.درود بر ملت شریف ایران#رای_من_سرنگونی pic.twitter.com/pXhaHNYQOE — میرزایی (@Mirzaee999) June 18, 2021

« + میخواهی رای میدی؟

- به این … رای بدم »#تحریم_انتخابات شیراز ، سکوت و خلوتی شهر pic.twitter.com/nW3BLzipLV — ایران کارگر (@Irankargar_site) June 18, 2021

Тем не менее ряд проправительственных и независимых источников выложил репортажи, которые показывают активное участие населения в выборах.

Свидетелем очереди возле одного из главных избирательных участков в Тегеране на площади Нормак стал и специальный корреспондент ФАН Аббас Джума, наблюдающий сейчас за процессом голосования.

Всего в стране открыто 72 тыс. избирательных участков. Право голоса имеют около 59 млн человек. Граждане Ирана, находящиеся за рубежом, могут проголосовать в посольствах Исламской Республики в 133 государствах.

Одним из первых отдал свой голос духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

???? قائد الثورة الإسـلامية الـسيد الخـامنـئـي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية ويدعو الشعب الإيراني إلى المشـاركة الواسـعة لتـقرير مـصـير ومستقبل البلاد#ايران #انتخابات#انتخابات_ریاست_جمهوری#الإمام_الخامنئي #لبيك_خامنئي pic.twitter.com/Weow4cUGWu — الفتى الرافضي (@313aa_) June 18, 2021

Бюллетени в урну также опустили президент страны Хасан Роухани и ряд других высокопоставленных лиц государства.

Федеральное агентство новостей /

После недавнего выхода из предвыборной гонки двух представителей консерваторов и одного реформиста, граждане страны могут проголосовать за четырех кандидатов. Наиболее вероятной называют победу главы судебной власти Ирана Ибрагима Раиси, за которого, по предварительным оценкам, готовы отдать свой голос около 60% опрошенных. Остальные кандидаты — первый заместитель главы парламента страны Амир-Хоссейн Газизаде, глава иранского Центрального банка Абдул Насер Хеммати и секретарь совета политической целесообразности Мохсен Резаи — суммарно набрали менее 10% голосов.