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Президентские выборы в Иране проходят на фоне критики в соцсетях

Иран
Президентские выборы в Иране проходят на фоне критики в соцсетях
Global Look Press  /  Sobhan Farajvan / Keystone Press Agency

Тегеран, 18 июня. В 05:30 по московскому времени 18 июня в Иране начались тринадцатые выборы президента республики.

Невзирая на широкую предвыборную агитацию и призывы к голосованию со стороны высшего руководства, на текущих выборах ожидается рекордно низкая явка. Согласно различным социальным опросам, проголосовать выразили готовность от 40 до 50% населения. Причиной является недовольство граждан притеснениями инакомыслящих в ходе протестов 2018–2019 годов и дисквалификация большей части кандидатов от умеренного лагеря.

В настоящее время в социальных сетях продолжается активная критика мероприятия.

«Проголосовать — значит, предать 1500 молодых людей, которые погибли на улицах из-за бензина. Проголосовать — значит, предать тех студентов, которых вышвырнули на улицы».

Косвенно выводы о малой явке населения подтверждаются слабым освещением происходящего на избирательных участках со стороны официальных СМИ, на что обратили внимание пользователи.

« — Однако Iran International намного лучше освещали выборы в США. Что за дела?

— Потому что те выборы имели куда большее значение для Ирана!».

Некоторые пользователи и представители оппозиционных СМИ выкладывают в Twitter видеозаписи, демонстрирующие малую активность на избирательных участках.

Тем не менее ряд проправительственных и независимых источников выложил репортажи, которые показывают активное участие населения в выборах.

Свидетелем очереди возле одного из главных избирательных участков в Тегеране на площади Нормак стал и специальный корреспондент ФАН Аббас Джума, наблюдающий сейчас за процессом голосования.

Всего в стране открыто 72 тыс. избирательных участков. Право голоса имеют около 59 млн человек. Граждане Ирана, находящиеся за рубежом, могут проголосовать в посольствах Исламской Республики в 133 государствах.

Одним из первых отдал свой голос духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи.

Бюллетени в урну также опустили президент страны Хасан Роухани и ряд других высокопоставленных лиц государства.

Президентские выборы в Иране проходят на фоне критики в соцсетях
Федеральное агентство новостей  / 

После недавнего выхода из предвыборной гонки двух представителей консерваторов и одного реформиста, граждане страны могут проголосовать за четырех кандидатов. Наиболее вероятной называют победу главы судебной власти Ирана Ибрагима Раиси, за которого, по предварительным оценкам, готовы отдать свой голос около 60% опрошенных. Остальные кандидаты — первый заместитель главы парламента страны Амир-Хоссейн Газизаде, глава иранского Центрального банка Абдул Насер Хеммати и секретарь совета политической целесообразности Мохсен Резаи — суммарно набрали менее 10% голосов.

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