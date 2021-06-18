Жителей затопленных зон Ялты эвакуируют

Ялта, 18 июня. Эвакуация жителей подтопленных домов началась в Ялте. Об этом говорится в сообщении на сайте главного управления МЧС по Республике Крым.

Как уточняется, в безопасную зону эвакуированы семь ялтинцев. МЧС также сообщает о сели в районе поселка Оползневое. Движение по автодорогам вблизи населенного пункта организовано в реверсивном режиме.

Мэр Ялты Янина Павленко, в свою очередь, сообщила, что в городе остановлено движение всех троллейбусов. Кроме того, прекратил работу ряд маршрутных такси.

Накануне на Крым обрушился циклон. На востоке полуострова выпала двухмесячная норма осадков. Местные власти ввели режим чрезвычайно ситуации.

В ночь на 18 июня в Ялте начался сильный дождь. В результате вышла из берегов одна из ялтинских рек. В городе затоплены все подземные переходы, есть случаи подтопления подвалов домов.