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Жителей затопленных зон Ялты эвакуируют

  /   Обновлено: 18 июня 2021 11:56
Происшествия
Жителей затопленных зон Ялты эвакуируют
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Ялта, 18 июня. Эвакуация жителей подтопленных домов началась в Ялте. Об этом говорится в сообщении на сайте главного управления МЧС по Республике Крым.

Как уточняется, в безопасную зону эвакуированы семь ялтинцев. МЧС также сообщает о сели в районе поселка Оползневое. Движение по автодорогам вблизи населенного пункта организовано в реверсивном режиме.

Мэр Ялты Янина Павленко, в свою очередь, сообщила, что в городе остановлено движение всех троллейбусов. Кроме того, прекратил работу ряд маршрутных такси.

Накануне на Крым обрушился циклон. На востоке полуострова выпала двухмесячная норма осадков. Местные власти ввели режим чрезвычайно ситуации.

В ночь на 18 июня в Ялте начался сильный дождь. В результате вышла из берегов одна из ялтинских рек. В городе затоплены все подземные переходы, есть случаи подтопления подвалов домов.

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крым эвакуация ялта
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