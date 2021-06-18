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Фильм «Фантастические твари — 3» может лишиться проката в кинотеатрах

Общество
Фильм «Фантастические твари — 3» может лишиться проката в кинотеатрах
Кадр из фильма «Фантастические твари и где они обитают»

Лос-Анджелес, 18 июня. Фильм «Фантастические твари — 3» может остаться без проката в кинотеатрах и выйти сразу на стриминговой платформе HBO Max, сообщили инсайдеры.

По словам источников, продолжение франшизы оказалось на грани катастрофы из-за целого ряда проблем. Сборы двух первых частей оказались неудовлетворительными, а второй фильм серии «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» получил много критики.

Сценарий третьей части неоднократно переписывали, кроме того, на производстве сказалась пандемия. Ситуация осложнилась и многочисленными скандалами, например, с исполнителем роли Геллерта Грин-де-Вальда Джонни Деппом, которого уволили из проекта после его судебных разборок с бывшей женой — актрисой Эмбер Херд. А писательницу Джоан Роулинг обвинили в негативном отношении к трансгендерам и транссексуалам, однако ее создатели фильма уволить не могут.

По данным YouTube-канала Harry Potter Theory, блогера Энди Синьора, а также инсайдеров Даниэля Рихтмана и Дэвида Мэннинга, компания WarnerMedia уже отказалась от выпуска пяти фильмов серии «Фантастические твари», решив остановиться на трех картинах. Официально пока указано, что третья лента выйдет в прокат 15 июля 2022 года, но продолжение может и вовсе лишиться показа в кинотеатрах.

Актера Кевина Гатри, сыгравшего мистера Абернати в «Фантастических тварях», ранее осудили за нападение с целью изнасилования. Его приговорили к трем годам тюремного заключения.

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фильм фантастические твари HBO Max
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