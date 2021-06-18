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Аналитики назвали обогатившиеся во время коронакризиса отрасли

Экономика
Аналитики назвали обогатившиеся во время коронакризиса отрасли
pixabay.com

Москва, 18 июня. Ряд отраслей в РФ за время пандемии обогатился благодаря устойчивости внутренних рынков, сообщили в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).

Среди факторов успеха эксперты также выделяют динамичный внешний спрос, быстрое восстановление и рост мировых цен на экспортируемые ресурсы и агропродукцию. К наиболее удачным отраслям они отнесли производство резиновых и пластмассовых изделий, металлургию, растениеводство и животноводство, добычу руды, текстиль и одежду. Самыми обогатившимися признаны производители лекарств и медтехники, а также лесоводство, сообщает газета «Известия».

Позитивно на внутреннем рынке отразилось быстрое восстановление спроса на инвестиционные и некоторые потребительские товары. Во многом — за счет резкого снижения процентных ставок, что дало стимул компаниям перенаправить средства в реальный сектор.

Полное восстановление рынка потребительских товаров от последствий коронавируса потребует два-три года, сообщил в интервью ФАН доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Эдуард Батанов ранее отметил, что на борьбу с коронавирусом в 2020 году власти выделили 18,5 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ. Бюджет города оказался исполнен на 98,5% от плана, цитирует его телеканал «Санкт-Петербург».

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кризис экономика россии пандемия коронавирус
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