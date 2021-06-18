В США обнародовали видео «уничтожения» ЗРК С-400 и крейсера «Варяг»

Вашингтон, 18 июня. Пентагон продемонстрировал видео с кадрами поражения российского крейсера «Варяг» и системы ПВО С-400 ракетами Precision Strike Missile (PrSM).

Данный тип ракетного оружия позиционируется американскими военными как «убийца» российских противовоздушных комплексов С-400 «Триумф».

На опубликованных кадрах показаны все этапы боевого применения установок PrSM. На некий остров в Тихом океане военнослужащие армии США доставляют комплексы High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) и Autonomous Multidomain Launcher (AML) с помощью транспортных самолетов C-130 Hercules. Системы HIMARS и AML ракетами PrSM наносят удары по российскому крейсеру «Варяг» и ЗРК С-400, которые расположены на якобы «оккупированном Россией» другом тихоокеанском острове, после чего в бой вступают истребители ВВС США.

Поступление на вооружение американской армии ракет PrSM ожидается не раньше 2023 года.

Ранее стало известно о неготовности Вооруженных сил США к активным боевым действиям в Арктическом регионе. Провал попыток президента США убедить турецкое руководство отказаться от приобретения российских комплексов ПВО С-400 освещал «Царьград».