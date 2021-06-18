Экономисты рассказали, сколько будет стоить рубль к середине июля

На следующем заседании Банк России, вероятно, снова повысит ключевую ставку на 0,5%. Цикл повышения ключевой ставки — очень правильный ход Банка России, направленный на борьбу с инфляцией и на укрепление курса рубля. Так считают опрошенные ФАН экономисты и аналитики, комментируя стоимость национальной валюты к середине июля.

18 июня в ходе торгов курс доллара упал на 10 копеек — до 72,22 рубля. Евро опускался ниже 86 рублей.

Фактор поддержки рубля

Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев ожидает в ближайший месяц плавное укрепления рубля. Никаких потрясений на валютном рынке не будет. Раньше, до вызванных COVID-19 ограничений, россияне оставляли за границей 55–60 млрд долларов в год. Однако сейчас международный туризм фактически стоит на паузе. Сезонный спрос на валюту очень слабый. Таргет по паре доллар-рубль — 70–72, евро-рубль — 84–86.

«Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не принесла неприятных сюрпризов, и вероятность новых санкций со стороны Запада низка. В рамках негативного сценария по COVID-19 в Москве и в ряде других регионов возможен локдаун, хотя для рубля более важное значение имеют цены на нефть, которые находятся на очень комфортном уровне. На следующем заседании Банк России, вероятно, снова повысит ключевую ставку на 0,5%. Цикл повышения ключевой ставки — очень правильный ход Банка России, направленный на борьбу с инфляцией и на укрепление курса рубля», — пояснил Александр Разуваев.

Федеральное агентство новостей /

Ну и, конечно, главный летний фактор — на фондовом рынке идут отсечки под годовые дивиденды за 2020 год. Стратегия покупки акций под дивиденды — одна из самых популярных и распространенных в мире, заметил экономист.

«По дивидендной доходности среди emerging markets российский рынок акций занимает второе место в мире после Турции. В текущем году дивидендная доходность российского рынка акций должна вырасти до 8,5–9%. Однако, прежде чем купить акции на Московской бирже, международным спекулянтам нужно купить рубль. Горячие биржевые деньги будут очень мощным фактором поддержки для курса рубля», — заключил Александр Разуваев.

Давление на рубль

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров обратил внимание, что прогноз курса российского рубля до середины июля будет зависеть от многих факторов. Снижение нефтяных котировок в настоящее время оказывает давление на рубль, но наступление налогового периода поддерживает валюту на стабильных отметках. Эта ситуация наверняка сохранится до конца июня: доллар будет находиться в рамках 72–73,5 рубля, евро — на уровне 86–87 рублей.

Федеральное агентство новостей /

«1 июля состоится очередное заседание ОПЕК+, где будет решаться вопрос о дальнейшем наращивании добычи сырья в соответствии с глобальным спросом. Увеличение квот не станет шоком для рынка, который восстанавливается, поэтому котировки останутся на высоком показателе. Для рубля динамика нефтяных цен будет фактором стабильности. Общее восстановление мировой экономики и намерения регуляторов поддерживать ставки на минимальных уровнях обещают стабильный спрос на рисковые (в том числе рублевые) активы. Можно ожидать, что в июле и в целом до конца лета рубль останется в диапазоне 72–74 рубля за доллар и 86–88 рублей за евро», — заключил Федор Сидоров.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) выступил позитивным фактором для российской экономики и поддержки рубля. Происходит восстановление российской экономики.