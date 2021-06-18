Оперштаб обновил данные по COVID-19 в России

Москва, 18 июня. Российские медики за последние сутки выявили 17 262 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Среди заболевших 2464 человека (14,3%) не имеют клинических проявлений. Всего, по последним данным, в РФ насчитывается 5 281 309 случаев COVID-19.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 954 человека», — говорится в сообщении.

Специалисты из разных стран сходятся во мнении, что положить конец пандемии позволит только вакцинация. В рамках одной страны должно быть привито минимум 60% граждан. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко говорил о том, что в стране пока нет такой доли вакцинированных. Получить прививку можно в любом регионе бесплатно.