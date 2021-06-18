ФАН публикует фото после взрыва на луганском газопроводе

Луганск, 18 июня. Специалисты занимаются восстановлением поврежденного газопровода в Луганске. Ночью на объекте газовой инфраструктуры произошел взрыв, а затем вспыхнул мощный пожар.

По официальной информации, повреждения получил газопровод диаметром тысяча миллиметров. Редакция ФАН публикует фотографии с места происшествия.

Пока нет сведений о возможной причине взрыва. На место происшествия уже выехали сотрудники нескольких экстренных служб. Специалисты пытаются обеспечить подачу газа в 20 домов.