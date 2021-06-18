Российский вратарь Андрей Василевский установил очередной супер-рекорд в НХЛ

Нью-Йорк, 18 июня. Вратарь клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 27 бросков в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1, 2–1 в серии). Таким образом, 26-летний Василевский установил рекорд по победам в Кубке Стэнли для российских голкиперов — 43 в 72 матчах. Вратарь «молний» обошел знаменитого Николая Набокова с 42 победами.

«Мы очень старались, но «Тампа» сыграла лучше. У нас было несколько хороших шансов, однако Василевский сделал несколько важных сейвов в ключевые моменты игры. При этом не скажу, что у «молний» было так уж много моментов, просто они их здорово реализовали», — рассказал на пресс-конференции главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц.