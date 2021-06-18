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Российский вратарь Андрей Василевский установил очередной супер-рекорд в НХЛ

Спорт
Российский вратарь Андрей Василевский установил очередной супер-рекорд в НХЛ
nhl.com  /  NHL

Нью-Йорк, 18 июня. Вратарь клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 27 бросков в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1, 2–1 в серии). Таким образом, 26-летний Василевский установил рекорд по победам в Кубке Стэнли для российских голкиперов — 43 в 72 матчах. Вратарь «молний» обошел знаменитого Николая Набокова с 42 победами.  

«Мы очень старались, но «Тампа» сыграла лучше. У нас было несколько хороших шансов, однако Василевский сделал несколько важных сейвов в ключевые моменты игры. При этом не скажу, что у «молний» было так уж много моментов, просто они их здорово реализовали», — рассказал на пресс-конференции главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц. 

Ранее игроки НХЛ признали Василевского лучшим вратарем сезона. За него отдали голоса 54% хоккеистов. 

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нхл василевский тампа-бэй
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