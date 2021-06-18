Самолет потерпел крушение вблизи побережья Нью-Джерси

Бич-Хейвен, 18 июня. Авиакатастрофа произошла недалеко от пляжа Ист-Стрин на острове Лонг-Бич. На борту воздушного судна, согласно предварительным данным, находились три человека.

На месте событий в настоящее время работают представители береговой охраны и спасатели. Специалисты ведут поиски возможных выживших и фрагментов судна. Ситуацию на воде контролирует вертолет.

Что послужило причиной для крушения самолета, еще предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов. Остальные подробности инцидента продолжают выясняться.

Ранее крушение потерпел военный самолет в Мьянме. Жертвами трагедии стали 12 человек.