Эфир: Почему отменили обязательный техосмотр для ОСАГО и как вписали самокаты в ПДД

В пятницу, 18 июня, с 13:00 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проходит конференция, посвященная очередным изменениям в ПДД и поправкам в страховом законодательстве, касающимся техосмотра автомобиля.

Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли поправки в страховое законодательство, которые делают предоставление диагностической карты техосмотра автомобиля необязательным для заключения договора ОСАГО. Законодатели также внесли серию законопроектов, меняющих ПДД, включая новые правила парковки и ограничения на самокаты.

Что происходит в этой сфере законодательства? Почему так резко меняются правила игры? Какие аргументы приводят эксперты в защиту поправок в ПДД?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» отвечают:

Александр Холодов , заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) по безопасности и взаимодействию с ОНК, член движения автомобилистов «Свобода выбора»;

, заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) по безопасности и взаимодействию с ОНК, член движения автомобилистов «Свобода выбора»; Алексей Цивилев, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Гости студии обсуждают, к чему приведут принятые поправки в страховом законодательстве и решат ли проблему электросамокатов изменения в ПДД.