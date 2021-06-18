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Эфир: Почему отменили обязательный техосмотр для ОСАГО и как вписали самокаты в ПДД

  /   Обновлено: 18 июня 2021 13:59
Общество
Эфир: Почему отменили обязательный техосмотр для ОСАГО и как вписали самокаты в ПДД
Правительство Приморского края  / 

В пятницу, 18 июня, с 13:00 в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот» проходит конференция, посвященная очередным изменениям в ПДД и поправкам в страховом законодательстве, касающимся техосмотра автомобиля. 

Депутаты Госдумы в окончательном чтении приняли поправки в страховое законодательство, которые делают предоставление диагностической карты техосмотра автомобиля необязательным для заключения договора ОСАГО. Законодатели также внесли серию законопроектов, меняющих ПДД, включая новые правила парковки и ограничения на самокаты.

Что происходит в этой сфере законодательства? Почему так резко меняются правила игры? Какие аргументы приводят эксперты в защиту поправок в ПДД?

На эти и другие вопросы в студии Медиагруппы «Патриот» отвечают:

  • Александр Холодов, заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) по безопасности и взаимодействию с ОНК, член движения автомобилистов «Свобода выбора»;
  • Алексей Цивилев, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Гости студии обсуждают, к чему приведут принятые поправки в страховом законодательстве и решат ли проблему электросамокатов изменения в ПДД.

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