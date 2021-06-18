Статистика в пользу датчан: станет ли следующий матч России последним на Евро

В группе B на чемпионате Европы все четыре команды провели уже по два матча. Впереди — заключительные игры, в том числе Россия — Дания, от которой будет зависеть футбольная судьба нашей страны, а именно выход сборной России в плей-офф Евро-2020. Рассказываем, какой результат позволит российским футболистам пробиться в 1/8 финала европейского турнира, а что может оставить нашу сборную позади.

Из нашей группы в плей-офф уже пробилась команда Бельгии, набравшая в двух встречах шесть очков. Россия с тремя очками пока находится на втором месте, команда Финляндии также с тремя очками занимает третью строчку, датчане, проиграв две встречи, с нулем замыкают группу.

Положение сборной России сейчас не выглядит угрожающим, но чтобы выйти из группы, россиянам необходимо выкладываться на максимуме своих возможностей. Датчане хоть и не выиграли ни матча, но в игре против бельгийцев, особенно в первом тайме, продемонстрировали высокий уровень и бешеную мотивацию.

Если Дания обыграет Россию с любым счетом, то в 1/8 финала со второго места отправится именно она, а нам, скорее всего, придется паковать чемоданы и возвращаться домой. Этот расклад будет точным при ожидаемом итоге в другой встрече нашей группы — при победе Бельгии над финнами. Если финны каким-то чудом отберут очки у фаворита, а россияне проиграют Дании, то в 1/8 сенсационно окажется команда Финляндии, впервые отобравшаяся на европейское первенство.

Если россияне победят датчан, то с огромной вероятностью сборная России со второго места выйдет в следующий этап турнира. Этого не случится, если финны одержат сенсационную победу над Бельгией.

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Для выхода в плей-офф российскую сборную устроит и ничья, но при условии, что бельгийцы окажутся сильнее финнов.

Если Россия проиграет Дании, а Финляндия уступит Бельгии, то сразу у трех команд — России, Финляндии и Дании — будет по три очка. В этом случае сначала будет учитываться разница мячей в матчах между этими тремя командами, затем — количество забитых мячей. Если все три матча между Россией, Данией и Финляндией закончатся по 1:0, то мы будем ниже датчан, потому что затем считается разница мячей уже во всей группе. Наши футболисты проиграли бельгийцам крупнее, чем датчане, и это может сыграть с Россией злую шутку.

У России очень плохая разница мячей, поэтому если россияне в итоге займут третье место в группе, то сборная точно не выйдет в плей-офф чемпионата, так как у лучших команд, занявших третьи места в своих группах, ситуация по забитым и пропущенным мячам будет выглядеть куда лучше.

Подведем итог. Чтобы на 100% выйти в 1/8 финала Евро-2020, российским футболистам необходимо победить датчан, но сделать это будет крайне сложно.

Global Look Press / Panoramic/Keystone Press Agency

В рейтинге ФИФА Россия занимает 38-е место, а команда Дании — десятое. Практически все датские футболисты выступают за клубы ведущих европейских чемпионатов: «Валенсию», «Барселону», «Милан», «Челси», «Лестер», «Тоттенхэм», «Интер», «Боруссию» и некоторые другие. У нас в Европе играют лишь Александр Головин, Алексей Миранчук, Денис Черышев и Федор Кудряшов.

Стоит отметить, что обе встречи датчане проиграли незаслуженно. В игре с финнами они нанесли 23 удара в створ ворот, а их соперник — всего один. В матче с бельгийцами датские футболисты открыли счет уже в начале матча и весь первый тайм не давали сопернику продохнуть у собственных ворот. Что касается России, то бельгийцам наши парни совсем не сумели ничего предоставить, а в матче с финнами россиянам в какой-то степени даже повезло.

Не будут обходить стороной и прогнозы букмекеров: Дания здесь — явный фаворит. Победа датчан оценивается коэффициентом 1,62, россиян — 5, а ничья — 4,5.

Глядя на статистику, становится грустно, но унывать и опускать руки точно не стоит, ведь бой еще не проигран.

Global Look Press / Maksim Konstantinov

Ранее экс-главный тренер «Зенита», футбольный эксперт Борис Рапопорт в беседе с ФАН заявил, что сборная России должна пробиться в плей-офф чемпионата Европы. Он считает, что Россия может «раскочегарить» соперника и постепенно набрать форму к решающим матчам в плей-офф.

В копилке сборной России — три очка. В первом матче россияне уступили команде Бельгии со счетом 0:3, во втором обыграли сборную Финляндии с минимальным счетом 1:0.