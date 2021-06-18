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Геннадий Онищенко разоблачил страшилки об «обязательной» вакцинации от COVID-19

Общество
Геннадий Онищенко разоблачил страшилки об «обязательной» вакцинации от COVID-19
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Непростая ситуация с COVID-19 в Москве и в некоторых других российских регионах заставляет власти принимать экстренные, в том числе непопулярные, меры. Так, мэр Москвы Сергей Собянин отменил с 21 июня действие указа о нерабочих днях, но при этом ввел временные, но достаточно жесткие ограничения, в том числе для заведений общепита, концертных залов и т. д. Собянин также потребовал резко увеличить темпы вакцинации. В Москве предложено вакцинировать до 60% работников, по роду своей деятельности контактирующих с людьми.

Аналогичные требования предъявляют власти Подмосковья, Сахалина и некоторых других российских регионов. Обсуждается вопрос о возможности допуска на очные занятия только привитых, или переболевших, или имеющих медицинский отвод от прививки студентов и преподавателей. В столице создаются «бесковидные» зоны в общепите. В связи с этим в СМИ и соцсетях появляются алармистские публикации, что, дескать, вакцинацию делают обязательной, превращая всех невакцинированных в граждан «второго сорта».

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко объясняет, почему эти слухи не соответствуют действительности, и разоблачает страшилки о якобы обязательной для всех вакцинации от COVID-19.

Геннадий Онищенко разоблачил страшилки об «обязательной» вакцинации от COVID-19
Федеральное агентство новостей  / 

«Обязательная» вакцинация от COVID-19: что говорит закон. Колонка Геннадия Онищенко

Напомню: в том, что касается вакцинации населения, мы руководствуемся Федеральным законом №157-ФЗ от 17 сентября 1998 года «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Этот закон, наряду с прописанным в нем принципом добровольности и информированного согласия на вакцинацию, предусматривает особые условия для так называемых декретированных групп. Это граждане, работающие в сфере общественного питания, сервисных услуг, образования и т. д. Речь идет о любой деятельности, где предусмотрен тесный контакт с людьми.

Если я являюсь сотрудником такого предприятия, то, вступая в трудовые отношения и подписывая договор с работодателем, я добровольно ограничиваю себя в некоторых вопросах и беру на себя ряд дополнительных обязательств. Я принимаю условие, что меня обяжут регулярно проходить обследование, при необходимости прививаться от различных инфекционных болезней, я могу быть временно отстранен от работы по состоянию здоровья и т. д. Кроме того, работодатель обязуется обеспечить мою защиту, потому что, постоянно общаясь с людьми, я сам нахожусь в группе риска. Я, как раньше говорили, «профвредник» (то есть у меня есть профессиональные вредности).

Геннадий Онищенко разоблачил страшилки об «обязательной» вакцинации от COVID-19
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Работодатель отвечает за то, чтобы минимизировать последствия этих вредностей. Согласно закону, для этого работодатель должен обеспечить мне соответствующие условия. В ситуации с угрозой заражения COVID-19 — это, естественно, обязанность работодателя обеспечить вакцинацию своих сотрудников. В нашем случае — его задача только объяснить необходимость профилактики и направить работника на прививку. Все остальное, как мы знаем, взяло на себя государство, которое бесплатно предоставляет вакцины и медицинское сопровождение процедуры вакцинации. Так работодатель выполняет положения трудового законодательства, защищая здоровье и безопасность своего сотрудника.

Кроме того, здесь вступает в действие еще один закон — «Закон о защите прав потребителей». Придя в магазин или заведение общепита, приведя своего ребенка в детский сад или школу, я должен иметь гарантии безопасности для себя и своих близких. Поэтому я вправе требовать, чтобы люди, обслуживающие меня и работающие с моим ребенком, были привиты от COVID-19.

Для Москвы сотрудники системы образования, сферы услуг, транспорта и т. д. — это большая группа людей, более двух миллионов. Именно эта группа и ее поведение во многом формирует эпидемическую обстановку в городе. Так что решение столичных властей — своевременное и правильное, и считаю, что московский опыт нужно взять на вооружение всем российским регионам.

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вакцина covid-19 онищенко геннадий вакцинация от covid-19
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