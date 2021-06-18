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Неравнодушная жительница Приморья спасла от живодеров раненую кошку

Общество
Неравнодушная жительница Приморья спасла от живодеров раненую кошку
wikipedia.org  /  Nickolas Titkov / CC BY-SA 2.0

Владивосток, 18 июня. Умирающее животное во дворе у живодеров заметила жительница Приморья. Она забрала кошку и отвезла ее к ветеринарам.

Мужчина, у которого неравнодушная девушка обнаружила кошку, на глазах у своего ребенка посоветовал выбросить животное в кусты, а не спасать.

Врачи осмотрел пушистого пациента и с ужасом обнаружили в открытой ране у кошки множество червей. Повреждения не были похожи на укус собаки, отметили ветеринары. Вероятнее всего, это дело рук человека.

Спасенное животное осталось в живых. Кошка пока еще очень слаба, но постепенно приходит в себя. Волонтеры занимаются поисками любящих и надежных хозяев для пострадавшей.

Собаку с перерубленными лапами спасли вологодские ветеринары. Группа неравнодушных из Ярославля привезла животное с тяжелыми травмами на операцию в Вологду.

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