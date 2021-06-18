Украина дождалась катастрофы в аграрном секторе

Киев, 18 июня. Правительство Украины увеличивает налоговую нагрузку на аграриев вместо того, чтобы оказать работникам сельскохозяйственной сферы поддержку на фоне падения ВВП страны.

Глава совета директоров ассоциации «Союз птицеводов Украины» Александр Бакуменко обратил внимание на проблемы с аграрным комплексом и ужесточение налогообложения, сообщает «ПолитНавигатор». Он напомнил, что правительство Украины рассматривает законопроект «об обеспечении сбалансированности налоговых поступлений», который предусматривает упрощенную систему налогообложения относительно производителей яиц и мяса птицы.

Бакуменко подчеркнул, что пояснительная записка к закону не содержит никаких объяснений, почему правительство страны пошло на такие меры, более того, документ был принят с нарушением регламента, закон ни с кем не согласовывался.

«Вместо того, чтобы поддержать отрасль, нас наоборот загоняют в тиски повышения налоговой нагрузки. Это прямое нарушение Конституции, прямое нарушение налогового кодекса», — заявил Бакуменко.

Он добавил, что вся отрасль в целом находится в кризисе. На Украине за последние 2 года закрылось более 20 предприятий по производству мяса птицы и яиц, а «выжившие» терпят колоссальные убытки. А правительство предпочло дополучить денег, повысив налоги, и тем самым заявив о готовность убить отрасль.

Ранее сообщалось, что в Дагестане резко подешевели яйца. Цены на этот продукт снизились на 25%.