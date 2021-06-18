Настало лето — время ярких платьев, летящих юбок, босоножек и прочих девичьих радостей. Но красивые ножки требуют ухода и внимания. Весь день на ногах, каблуки и пыль — все это вредно для кожи.

Врачи, впрочем, считают, что причины трещин на пятках могут быть самые разные — не только внешние. Возможно, организм испытывает нехватку витаминов. Возможно, придется скорректировать питание. В любом случае — без хорошего, эффективного крема не обойтись.

Рассмотрим, какое средство выбрать, чтобы оно подошло именно вам, а в конце вас ждет обзор лучших кремов от трещин на пятках по версии ФАН.

Трещины на пятках: что делать?

Мозоли, натоптыши, трещины — все это не только внешне непривлекательно, но и доставляет немалый дискомфорт при ходьбе. Вам приходится выбирать закрытую обувь, а в жаркую погоду от это будет еще хуже. Да и в холодной время года необходимость носить синтетические колготки или обувь на меху только усугубит ситуацию.

Разумеется, при выраженных трещинах на пятках, особенно если они кровоточат и болят, необходимо обратиться к врачу-дерматологу. Врач назначит необходимые анализы и лечение. Возможно, никаких серьезных проблем со здоровьем у вас нет. В этом случае нужно тщательно следить за гигиеной ног, регулярно делать ванночки с ромашкой или календулой, после чего использовать специальные скрабы и пилинги для удаления сухой, ороговевшей кожи.

Кроме регулярных ванночек и кремов рекомендуется хотя бы раз в неделю использовать пилинг или скраб, а также не забывать про специальные пилки-терки для ног. В зависимости от состояния кожи можно использовать лезвия разной степени абразивности (от самой мелкой до грубой, для обработки сложных участков). Такие пилочки лучше всего использовать на распаренной, мягкой, подготовленной коже.

Применять их следует аккуратно, чтобы не стереть и не поранить кожу. При глубоких, кровоточащих, болезненных трещинах использовать терки не желательно. В этом случае не пренебрегайте визитом к врачу.

После педикюра не забудьте нанести крем. Делать это лучше на ночь, чтобы уже никуда не надо было идти. После того, как вы нанесли крем, наденьте тонкие хлопковые носочки. Так крем равномерно и эффективно распределится по стопе, а ногам будет тепло и комфортно. Какие кремы от трещин на пятках бывают, какой подойдет именно вам — рассмотрим далее.

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Выбираем крем для ног

Кератолитический: помогает избавиться от излишка кератина — фибриллярного белка, который естественным образом входит в состав волос, ногтей, кожи. Избыток кератина приводит к тому, что кожа огрубевает и трескается. Кроме того, это благоприятная среда для развития грибковых заболеваний, которые требуют долгого и непростого лечения.

Увлажняющий. Тут все понятно: кожа становится сухой и теряет эластичность. Задача средства — вернуть коже упругость, напитать ее.

Питательный: его хорошо чередовать с увлажнением. Коже не хватает витаминов и питательных веществ, поэтому такое средство будет очень кстати. В составе прежде всего должно быть масло растительного происхождения: авокадо, ши, карите, зародышей пшеницы. Кроме того, туда входит гиалуроновая кислота и/или мочевина.

Заживляющий: содержит пантенол, камфору, живицу, экстракты трав, способствующих заживлению (чистотел, подорожник, розмарин)

Противогрибковый: также не будет лишним, потому как открытые ранки — среда для размножения патогенных микроорганизмов

Что помогает при трещинах на пятках

В этом разделе рассмотрим самые важные и эффективные компоненты, которые входят в состав средств для борьбы с трещинами на ногах. Заживляющие, увлажняющие, антисептики — все они необходимы вашей коже и помогут вернуть стопам здоровье и красоту.

Мочевина : самый популярный компонент подобных средств. Она увлажняет и удаляет ороговевшие частички кожи. Мочевина — это еще и сильный антисептик, который препятствует воспалению и позволяет добавлять в состав меньше консервантов. Мочевина — прекрасный проводник для других полезных веществ.

: самый популярный компонент подобных средств. Она увлажняет и удаляет ороговевшие частички кожи. Мочевина — это еще и сильный антисептик, который препятствует воспалению и позволяет добавлять в состав меньше консервантов. Мочевина — прекрасный проводник для других полезных веществ. Гиалуроновая кислота : просто необходима нашей коже и не только ей. Она притягивает и удерживает в коже воду, увлажняя и питая ее. «Гиалуронка» позволяет вырабатываться коллагену и эластину, которые делают кожу упругой и подтянутой. Гиалуроновая кислота способствует регенерации тканей.

: просто необходима нашей коже и не только ей. Она притягивает и удерживает в коже воду, увлажняя и питая ее. «Гиалуронка» позволяет вырабатываться коллагену и эластину, которые делают кожу упругой и подтянутой. Гиалуроновая кислота способствует регенерации тканей. Живица, или терпентин, — это смола хвойных деревьев (сосны, кедра и т.д.). Живица, надо отметить, используется не только в косметических и лекарственных средствах, но и в промышленности (приготовление скипидара и канифоли, производство лакокрасочных материалов и т.д.). В различных кремах и бальзамах живица отвечает за заживление, затягивание ран, способствует регенерации кожи и поврежденных тканей. Живица содержит олеиновую и янтарную кислоты, которая защищает организм от негативного воздействия окружающей среды, улучшает кровообращение.

или терпентин, — это смола хвойных деревьев (сосны, кедра и т.д.). Живица, надо отметить, используется не только в косметических и лекарственных средствах, но и в промышленности (приготовление скипидара и канифоли, производство лакокрасочных материалов и т.д.). В различных кремах и бальзамах живица отвечает за заживление, затягивание ран, способствует регенерации кожи и поврежденных тканей. Живица содержит олеиновую и янтарную кислоты, которая защищает организм от негативного воздействия окружающей среды, улучшает кровообращение. Масла растительного происхождения . Масло авокадо питает кожу, обладает противогрибковым и бактерицидным действием, помогает при заживлении ожогов и травм. Масло ши смягчает, защищает и увлажняет кожу. Масло зародышей пшеницы питает, смягчает и увлажняет. Масла растительного происхождения содержат полезные кислоты и антиоксиданты. Способствуют естественному обновлению кожи.

. Масло авокадо питает кожу, обладает противогрибковым и бактерицидным действием, помогает при заживлении ожогов и травм. Масло ши смягчает, защищает и увлажняет кожу. Масло зародышей пшеницы питает, смягчает и увлажняет. Масла растительного происхождения содержат полезные кислоты и антиоксиданты. Способствуют естественному обновлению кожи. Пантенол (провитамин В5) обеззараживает, заживляет и снимает воспаление.

(провитамин В5) обеззараживает, заживляет и снимает воспаление. Камфора — лекарственное средство растительного происхождения. Обладает антисептическими и анальгезирующим (обезболивающим) свойством. Расширяет кровеносные сосуды и улучшает трофику тканей.

— лекарственное средство растительного происхождения. Обладает антисептическими и анальгезирующим (обезболивающим) свойством. Расширяет кровеносные сосуды и улучшает трофику тканей. Салициловая кислота — активный компонент, выделенный из ивовой коры. Применяется для лечения мозолей и кожных заболеваний. Обладает антисептическими, раздражающими, кератолитическими свойствами.

— активный компонент, выделенный из ивовой коры. Применяется для лечения мозолей и кожных заболеваний. Обладает антисептическими, раздражающими, кератолитическими свойствами. Экстракты растений — таких как чистотел, розмарин, подорожник, календула, ромашка и многих других. Обладают природными заживляющими, антисептическими свойствами. Успокаивают и смягчают раздраженную кожу. Способствуют быстрому заживлению ран, порезов, трещин, мозолей.

Федеральное агентство новостей /

Лучшие кремы от трещин на пятках: рейтинг ФАН

Gehwol. Заживляющая мазь от трещин на пятках





prt scr market.yandex.ru / Яндекс.Маркет

Мазь с экстрактами розмарина и камфоры. Применяется для ухода за сухой, огрубевшей, потрескавшейся кожей. Масла и экстракты, а также пантенол помогают коже восстановиться, способствуют заживлению ран и трещин, защищают кожу. Консистенция достаточно жирная благодаря присутствию масел. После применения можно надеть хлопковые носочки для лучшего впитывания. Средство не имеет сильного, резкого запаха. Расходуется экономно.

Средняя стоимость: 1190 рублей.

«Скорая помощь». Крем от трещин на пятках и ступнях

prt scr market.yandex.ru / Яндекс.Маркет

Крем с экстрактом чайного дерева и календулы помогает избавиться от трещин на пятках, заживляет, смягчает кожу. Для большего питания содержит масла алоэ, оливковое масло. Не содержит отдушки. Можно использовать для рук при сильных трещинах и сухости.

Средняя стоимость: 152 рубля.

Scholl. Крем для ног Active repair K+

prt scr market.yandex.ru / Яндекс.Маркет

Крем для ухода за ступнями содержит природный кератин, который способствует заживлению трещин и ранок. Стимулирует регенерацию и восстановление клеток кожи. Не содержит отдушек и сульфитов. Результат появляется буквально через два-три дня. Расходуется экономно, тюбика хватает надолго.

Средняя стоимость: 218 рублей.

«Серия 03». Крем для ног Мочевина при натоптышах и трещинах

prt scr market.yandex.ru / Яндекс.Маркет

Эффективный и недорогой крем от натоптышей и трещин на пятках. В основе состава — мочевина. Смягчает, обеззараживает, заживляет. Крем легко наносится и быстро впитывается, имеет нейтральный запах. При сильной сухости подходит также для рук. Отличное соотношение «цена/качество».

Средняя стоимость: 100 рублей.

Eveline Cosmetics. Смягчающий крем для потрескавшихся пяток

prt scr market.yandex.ru / Яндекс.Маркет

Смягчающий крем увлажняет и успокаивает раздраженную кожу. В составе — витамины А и Е, экстракт ромашки и масло зародышей пшеницы. Многофункциональный крем поможет избавится от сухости, трещин и ранок. Текстура крема жирная, поэтому предпочтительно использовать на ночь вместе с хлопковыми носочками.

Средняя стоимость: 279 рублей.

Kleona. Натуральный жирный крем для загрубевшей кожи ступней и от трещин на пятках

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Крем на основе растительных масел: масла карите, облепихи и лукового масла. Средство для интенсивного питания и смягчения кожи. Не содержит отдушки и красителей. В составе только натуральные ингредиенты. Кроме масел, содержит пчелиный воск, витамины F и E. Жирная текстура и яркий цвет потребуют хлопковых носочков, чтобы не испачкать одежду и постельное белье.

Средняя стоимость: 440 рублей.

«Заживитель». Крем-бальзам для пяток Смягчающий против трещин

prt scr market.yandex.ru / Яндекс.Маркет

Крем-бальзам для заживления трещин на пятках. В составе экстракт календулы, масла алоэ и чайного дерева. Кроме того, содержит воск и глицерин. Увлажняет и смягчает, способствуя заживлению ран.

Средняя стоимость: 129 рублей.

«До и после». Крем от трещин в ступнях

prt scr market.yandex.ru / Яндекс.Маркет

Недорогой, но эффективный крем на основе мочевины и ланолина. Обладает сильным смягчающим действием, устраняет сухость кожи. Способствует активному восстановлению и заживлению. Приятно пахнет и не оставляет следов на одежде и постельном белье.

Средняя стоимость: 75 рублей.