Семен Альтов: Максим Галкин — один из немногих, кто поддерживает у нас уровень юмора

Знаменитый советский и российский писатель-сатирик Семен Альтов заявил ФАН, что Максим Галкин — один из немногих людей на нашем телевидении, кто оставляет приятное впечатление.

Заслуженный деятель искусств РФ в эксклюзивном интервью не упустил случая сказать несколько добрых слов в адрес коллеги по сцене, а также телеведущего, который в пятницу отмечает 45-летний юбилей.

«Для него нет, я [произведений] не писал, — сразу же отметил Альтов. — Но он какие-то мои вещи точно знает и где-то даже упоминал в разговорах, однако вот словом [на сцене] их не исполнял. Хотелось бы мне? Как вам сказать… У Галкина такая замечательная, своя, манера выступать от себя, от первого лица, что даже и не знаю (смеется)».

По словам собеседника ФАН, если говорить о Галкине, то у него очень органично все слышится и смотрится то, что идет от него самого.

«Максим — достаточно образованный и остроумный человек, с хорошим вкусом, — подчеркнул Альтов. — Поэтому я даже и не в курсе, пишет ли для него кто-нибудь [монологи] или нет. Не знаю, чтобы кто-то из тех авторов, с которыми я знаком, что-то делал для Галкина».

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Заслуженный деятель искусств РФ, пользуясь возможностью, пожелал юбиляру оставаться таким и дальше.

«Сейчас юмор, к сожалению, по стране опускается ниже, ниже и ниже, а он до сих пор держит высокую планку, — сказал собеседник ФАН. — У Максима интеллигентный, умный юмор, и он откликается на злобу дня, но делает это очень артистично. В общем, Галкин — один из двух-трех человек, которые поддерживают у нас уровень юмора».

Лауреат различных премий и фестивалей при этом пояснил, что именинник, правда, не пожилой человек, но и не молодой.

«Он такого среднего возраста, но вот один из немногих на наших телевизионных каналах, кто оставляет такое приятное впечатление», — резюмировал Альтов.

Ранее другой известный телеведущий Юрий Вяземский отметил, что в свой 70-летний юбилей решил спрятаться с женой от всех.