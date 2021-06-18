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Россия может открыть авиасообщение с Турцией уже в июле

  /   Обновлено: 18 июня 2021 10:55
Общество
Россия может открыть авиасообщение с Турцией уже в июле
Федеральное агентство политических новостей  /  Вероника Комкова

Москва, 18 июня. Российский оперштаб по борьбе с COVID-19 может открыть авиасообщение с Турцией уже в июле.

Российские курорты оказались перегружены. В связи с этим страна может принять решение о возобновлении авиасообщения с Турцией. Несмотря на это, окончательного решения по указанному вопросу еще нет.

«Учитывая резкий скачок заболеваемости в стране, уже представляется более безопасным открыть сообщение с Турцией, где показатели уже стабилизировались», — цитирует Forbes источники.

Общая безопасность населения России сейчас зависит от каждого гражданина. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на церемонии вручения премии «Призвание». По его словам, все жители страны должны сделать прививку от коронавируса. Сейчас как никогда важно позаботиться о себе и здоровье окружающих.

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