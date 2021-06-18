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Персонал управляющей компании на Кубани остался без зарплаты, ФАН узнал подробности

Общество
Персонал управляющей компании на Кубани остался без зарплаты, ФАН узнал подробности
pixabay.com  / 

Работники одной из управляющих компаний в Краснодаре не получали заработанные деньги в течение года. Ситуация, которая изрядно напрягала сотрудников организации, взяла свое начало еще в сентябре 2019 года, но тогда всем казалось, что трудности временные и скоро все изменится. Не изменилось и спустя несколько месяцев. Сотрудники регулярно недополучали свои кровно заработанные. Этой историей заинтересовалось следствие. А в отношении гендиректора возбудили уголовное дело.

«Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего генерального директора ООО «Управляющая компания «Градъ». Он подозревается в невыплате заработной платы в полном объеме свыше двух месяцев девяти сотрудникам (ч.2 ст.145.1 УК РФ)», — рассказали ФАН в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователи установили, что с сентября 2019 года по сентябрь 2020-го гендиректор компании, которая занималась обслуживанием многоквартирных домов, не выплатил в полном объеме заработную плату девяти сотрудникам.

Долгов мужчина перед своими работниками накопил достаточно — без малого 4 млн рублей. Вместе с этим следователям известно, что возможность платить зарплату у него была. Это выявила надзорная проверка. Только вот мужчина к тому времени использовал законные средства сотрудников компании на личные нужды.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе на установление имущества подозреваемого», — добавили следователи.

Отметим, на найденное имущество гендиректора «управляйки», по всей вероятности, будет наложен арест в качестве обеспечительной меры. Расследование уголовного дела продолжается.

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краснодар зарплата град следствие
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