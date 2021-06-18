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Минсельхоз РФ раскрыл размер пошлины на экспорт пшеницы

Экономика
Минсельхоз РФ раскрыл размер пошлины на экспорт пшеницы
pixabay.com

Москва, 18 июня. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации рассказало, каким будет в июне размер пошлины на экспорт пшеницы из страны.

С 21 числа пошлина будет равняться 38,1 доллара за одну тонну зерна. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на информацию российского ведомства.

Минсельхоз начал рассчитывать пошлину на экспорт зерновых еженедельно. Основой для корректировки показателя служит ценовой индекс на Национальной товарной бирже, сообщает Федеральное агентство новостей. Нововведения вступили в силу со 2 июня 2021 года. Целью данной инициативы является снижение зависимости внутреннего рынка России от внешних ценовых колебаний.

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