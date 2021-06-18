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В США предложили ВМС потопить собственный авианосец

Армия
В США предложили ВМС потопить собственный авианосец
wikipedia.org  /  U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Eva-Marie Ramsaran/Released - U.S. Pacific Fleet / Public Domain

Вашингтон, 18 июня. Списанным американским авианосцам место на дне, так как они должны использоваться в качестве испытательных мишеней для тестирования оружия, считают эксперты из США.

Командованию ВМС США стоит задуматься над дальнейшей судьбой старейшего атомного авианосца USS Nimitz, который планируют списать в середине 2020-х годов, отметил военный аналитик Дэвид Экс в статье для The National Interest. Эксклюзивный перевод зарубежной статьи представляет Федеральное агентство новостей. Он сослался на предложение лейтенанта Военно-морских сил Соединенных Штатов Дугласа Кантуэлла, который заявил, что авианосец может быть переделан в испытательную площадку для тестирования различного вооружения.

«Запланированный вывод из эксплуатации американского эсминца USS Nimitz в 2025 году открывает новые возможности. Опираясь на свое прошлое, военно-морской флот должен обозначить USS Nimitz как CVN(X) и переделать его в экспериментальный авианосец», — предложил лейтенант.

Авианосцы являются особо уязвимыми целями для ракетного вооружения, отметил автор материала. Он уточнил, что списанный USS Nimitz стал бы идеальной платформой для экспериментов с различными оборонительными и наступательными вооружениями. Кантуэлл подчеркнул, что подобные корабли в настоящий момент могут оказаться в ситуации дредноутов, когда сегодня они находятся на пике своей мощи, а уже завтра превратятся в устаревший хлам. Таким образом военные могли бы потопить собственный выведенный из эксплуатации авианосец, чтобы поспособствовать прогрессу в военной сфере.

Ранее руководитель агентства по противоракетной обороне США Джон Хилл заявил, что гиперзвуковые ракеты, созданные в России, являются серьезной угрозой для авианосцев ВМС Соединенных Штатов. Он напомнил о российских «Кинжалах», которые могут быть запущенны с воздушных носителей.

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Все новости / Армия / В США предложили ВМС потопить собственный авианосец
вмс сша авианосец the national interest Nimitz экс
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