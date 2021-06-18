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Определены варианты, при которых Россия выйдет в плей-офф на Евро-2020

Евро 2020
Определены варианты, при которых Россия выйдет в плей-офф на Евро-2020
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Москва, 18 июня. После победы Бельгии над Данией в матче группового этапа Евро-2020 появились варианты, при которых сборная России может выйти в плей-офф.

По итогам двух туров группового этапа Россия расположилась на втором месте с тремя очками. Такое же количество очков у Финляндии, но она занимает третье место, поскольку у России преимущество по личным встречам.

Если Россия выиграет у Дании 21 июня, то команда Станислава Черчесова будет на втором месте. Кроме случая, когда финны выиграют у бельгийцев. При таком раскладе россияне окажутся на третьей строчке по разнице мячей между тремя командами.

Ничья с Данией обеспечивает России второе место. Но опять есть случай, когда мы опустимся в рейтинге: победа Финляндии над Бельгией. При таком варианте россияне с четырьмя очками отправятся в 1/8 финала чемпионата. Поражение или ничья финнов в матче с Бельгией оставит Россию на второй строчке.

Если россияне проигрывают датчанам, а финны наберут очки в игре против Бельгии, то в таком случае сборная России занимает последнее место. Дело в том, что при такой ситуации у датчан будет преимущество перед российской командой за счет личной встречи.

Проигрыши команды Черчесова Дании и Финляндии сулят бельгийцамфеерию. Дальше будут ориентироваться на дополнительные показатели: очки и разница мячей в личных встречах. Если датчане выиграют у игроков сборной России со счетом 1:0, то все решит разница мячей во всех матчах группового этапа Евро-2020, а у россиян с этим все плохо.

Сборная России по итогам двух встреч заработала три очка. Первую игру россияне проиграли бельгийцам со сетом 0:3, но у финнов команда Черчесова выиграла с минимальным счетом — 0:1, пишет «Вечерняя Москва».

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футбол россия евро-2020
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