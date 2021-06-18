Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 июня 11:07
11:05
Общество
Умер советский теннисист Боровский
11:03
Армия
Экипажи Су-34 отработали ракетные стрельбы в Воронежской области
11:03
Происшествия
Кровля аэропорта в Симферополе дала течь
11:03
Политика
Украинская молодежь объявила войну тотальной украинизации
11:01
Общество
Число желающих привиться от COVID-19 за сутки в Москве увеличилось в четыре раза
10:59
Общество
Посвященную 200-летию греческой революции коллекцию Dior показали в Афинах
10:58
Общество
Неравнодушная жительница Приморья спасла от живодеров раненую кошку
10:57
Политика
Лавров заявил об общем видении сотрудничества Москвы и Минска
10:57
Общество
Персонал управляющей компании на Кубани остался без зарплаты, ФАН узнал подробности
10:56
Армия
В Петербурге впервые представят новейший российский ЗРК «Ресурс»
Все новости

В Петербурге впервые представят новейший российский ЗРК «Ресурс»

Армия
В Петербурге впервые представят новейший российский ЗРК «Ресурс»
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Санкт-Петербург, 18 июня. Концерн ВКО «Алмаз-Антей» впервые представит публике многоканальный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Ресурс» на военно-морском салоне «МВМС-2021» в Петербурге.

В сообщении пресс-службы холдинга отмечают, что данный комплекс предназначен для обороны надводных кораблей от атак беспилотных и пилотируемых средств воздушного нападения. ЗРК «Ресурс» также способен противодействовать летательным аппаратам, движущимся на предельно малых высотах.

Помимо этого, на салоне в Петербурге можно будет оценить модель универсального мишенно-тренировочного комплекса «Адъютант» и узнать больше о боевых возможностях ЗРК «Штиль».

Ранее в концерне «Техмаш» заявили об успешных испытаниях новой системы самонаведения торпед, которая увеличивает дальность обнаружения цели и точность поражения.

Вернуться назад

Все новости / Армия / В Петербурге впервые представят новейший российский ЗРК «Ресурс»
зрк алмаз-антей ресурс
Комментировать
Эксклюзив
Кровля аэропорта в Симферополе дала течь
Кровля аэропорта в Симферополе дала течь
Самое популярное
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Политика 272681 16 июня 2021
​«Байден уже проиграл»: пробежавший по трапу самолета Путин восхитил американцев
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Общество 127680 15 июня 2021
Блогер из РФ приехал во Львов и узнал честное мнение западных украинцев о России
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Политика 71760 16 июня 2021
Зеленский на русском языке ответил на вопрос о Путине
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Шоу-бизнес 61034 15 июня 2021
Сторис от имени Канделаки подтвердил алкогольное опьянение Бузовой в эфире «Матч ТВ»
Украина ведет дело к ликвидации транзита российского газа
Экономика 42648 15 июня 2021
Украина ведет дело к ликвидации транзита российского газа
Рейтинг@Mail.ru