В Петербурге впервые представят новейший российский ЗРК «Ресурс»

Санкт-Петербург, 18 июня. Концерн ВКО «Алмаз-Антей» впервые представит публике многоканальный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Ресурс» на военно-морском салоне «МВМС-2021» в Петербурге.

В сообщении пресс-службы холдинга отмечают, что данный комплекс предназначен для обороны надводных кораблей от атак беспилотных и пилотируемых средств воздушного нападения. ЗРК «Ресурс» также способен противодействовать летательным аппаратам, движущимся на предельно малых высотах.

Помимо этого, на салоне в Петербурге можно будет оценить модель универсального мишенно-тренировочного комплекса «Адъютант» и узнать больше о боевых возможностях ЗРК «Штиль».

Ранее в концерне «Техмаш» заявили об успешных испытаниях новой системы самонаведения торпед, которая увеличивает дальность обнаружения цели и точность поражения.