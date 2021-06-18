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Глава Союза армян России объявлен в розыск генпрокуратурой Азербайджана

  /   Обновлено: 18 июня 2021 10:47
Политика
Глава Союза армян России объявлен в розыск генпрокуратурой Азербайджана
facebook.com  /  Ара Абрамян

Баку, 18 июня. Генеральная прокуратура Азербайджана внесла главу Союза армян России Ару Абрамяна в международный розыск. В отношении его была избрана мера пресечения в виде ареста.

Вместе с Абрамяном в этот список попали президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян и руководитель компании Royalsys Engineering Давид Галустян. Втроем они проходят сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Их подозревают в организации контрабанды оружием воздушным путем.

Ранее в федеральный розыск следственным департаментом МВД был объявлен сын создателя золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского. Об этом говорится в постановлении о возбуждении перед судом прошения об увеличении срока нахождения политика под стражей.

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азербайджан международный розыск союз армян россии
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