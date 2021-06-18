Глава Союза армян России объявлен в розыск генпрокуратурой Азербайджана

Баку, 18 июня. Генеральная прокуратура Азербайджана внесла главу Союза армян России Ару Абрамяна в международный розыск. В отношении его была избрана мера пресечения в виде ареста.

Вместе с Абрамяном в этот список попали президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян и руководитель компании Royalsys Engineering Давид Галустян. Втроем они проходят сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Их подозревают в организации контрабанды оружием воздушным путем.

Ранее в федеральный розыск следственным департаментом МВД был объявлен сын создателя золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского. Об этом говорится в постановлении о возбуждении перед судом прошения об увеличении срока нахождения политика под стражей.