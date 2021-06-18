Биржевой курс евро опустился ниже 86 рублей

Москва, 18 июня. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился до 85,95 рубля, что на 0,23% ниже, чем на закрытии предыдущих торгов.

Вместе с денежной единицей ЕС снижается и стоимость доллара. Американская валюта по состоянию на 10:07 по московскому времени торгуется по 72.25 рубля, что на 0,1% ниже, чем на момент окончания предыдущей сессии.

Курс европейской валюты в последний раз находился на отметке ниже 86 рублей в августе 2020 года. По мнению экспертов, укрепление рубля происходит на фоне спроса на рублевую ликвидность, вызванного очередным налоговым периодом.

Аналитики отмечают, что прошедший в Женеве саммит лидеров России и США может положительно повлиять на курс рубля. Геополитическая премия в цене активов может начать снижаться, полагают специалисты.