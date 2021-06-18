Датчанину Эриксену установили кардиостимулятор

Копенгаген, 18 июня. Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен успешно перенес операцию на сердце. Футболисту установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор, сообщила La Gazzetta dello Sport.

Установленный датчанину кардиостимулятор предназначен для борьбы с сердечной аритмией. Как пишет пресса, в скором времени Эриксен отправится домой.

Журналисты отметили, что при благоприятном прогнозе футболист «Интера» сможет вернуться к тренировкам не ранее, чем через несколько месяцев.

Эриксен потерял сознание во время первого тайма в матче группового этапа Евро-2020 против Финляндии. На протяжении 15 минут игрока приводили в чувство, а потом госпитализировали.

Врач УЕФА Йенс Кляйнефельд, оказавший медицинскую помощь полузащитнику, рассказал журналистам о первых словах футболиста после возвращения в сознание. Реплика датчанина позволила медику установить, что мозг игрока не поврежден.