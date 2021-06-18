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Саратовчане останутся без горячей и холодной воды на несколько суток

Происшествия
Саратовчане останутся без горячей и холодной воды на несколько суток
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Саратов, 18 июня. В понедельник десятки тысяч жителей города останутся без холодной воды из-за ремонтных работ. На некоторых участках не будет и горячей воды. По оценкам коммунальных служб, вернуть водоснабжение получится только в среду.  

«Советую тщательно выполнять рекомендацию коммунальщиков и набрать как можно больше воды в бутылки. Два дня даже без холодной воды — проблема, тем более, что это приведет к отключению канализации. До верхних этажей, скорее всего, будет плохо доходить даже горячая вода. Поэтому десяток пятилитровых бутылок с водой будут в квартире нелишними», — рассказал корреспонденту ФАН инженер по водоотведению Олег Привалов. 

Ранее руководство Саратова потребовало обеспечить продовольственную безопасность региона. Сейчас в область ввозят много продуктов из других регионов.

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