Избыток предложения, или Почему нефть из Норвегии не конкурент российскому Urals

Добыча нефти на шельфе у России рентабельна при цене в 60 долларов за баррель, а у Норвегии — только при 70 долларах за баррель. Об этом в комментарии ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Конкурент Urals

У нефти Urals может появиться конкурент. Это нефть из Норвегии, которая производится на месторождении Johan Sverdrup. В честь региона добычи он получил аналогичное имя. Джеймс Гудер, являющийся вице-президентом информагентства Argus, заявил, что именно эта нефть сможет завоевать уверенные позиции на рынке в ближайшем будущем.

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По мнению аналитиков, черное золото под брендом Urals не пользуется повышенным спросом в Европе. В случае попадания Johan Sverdrup в корзину Brent контракты резко подорожают и обгонят по цене экспортный сорт из России.

«России не навредит»

Наталья Мильчакова назвала маловероятным факт, что этот сорт может чем-то навредить России как одному из крупнейших экспортеров нефти в Евросоюз или другие географические регионы. В 2020 году госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco оценила себестоимость добычи у норвежской Equinor и российских компаний на морском шельфе. Согласно этим оценкам, добыча нефти на шельфе у России рентабельна при цене в 60 долларов за баррель, а у Норвегии — только при 70 долларах за баррель.

«Вероятно, опасения конкуренции норвежской нефти с Urals связаны с тем, что на этом месторождении в Северном море нефть начала добываться только полтора года назад и в Европу могут поставляться сравнительно большие объемы этого сорта. Эти поставки могут привести к увеличению дисконта Urals по отношению к эталонному сорту Brent, но они не смогут создать избыток предложения на глобальном рынке нефти, чтобы обвалить цены. А переход на «зеленую энергетику» может негативно сказаться на всех поставщиках нефти в ЕС, а не только на отдельных», — пояснила Наталья Мильчакова.

Федеральное агентство новостей /

Эксперт заметила, что, если по составу нефть с норвежского месторождения похожа на Urals, не исключено, что некоторые европейские потребители могут от нее отказаться. Например, в Финляндии компания Neste фактически перепрофилирует бизнес, трансформируясь в производителя электроэнергии из возобновляемых источников.

«Однако можно вспомнить события 2020 года, когда в кризисный период даже Brent оказалась дешевле Urals только потому, что у российской нефти были постоянные покупатели, а на Brent временно упал спрос. Так что появление нового конкурента каких-либо драматических последствий России не принесет», — заключила Наталья Мильчакова.

Ранее ФАН приводил мнение, согласно которому цена Brent находится в восходящем тренде почти месяц. Мировые рынки настроены оптимистично на фоне успешной вакцинации и восстановления деловой активности. Сохраняющиеся квоты ОПЕК+ ограничивают сегодня добычу нефти, однако по среднесрочным запросам рынка уже видно, что во втором полугодии 2021 года рынок нефти может испытывать дефицит.